İran ve Slovenya, kamu diplomasisinin gelişimine vurgu yaptı

Christina Radi ile görüşen Kültür ve İslami İrşat Bakanı Salihi, iki ülke arasındaki geniş kültürel ve sanat bağları olduğunu ve İran ile Slovenya'nın kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkiler de dahil olmak üzere köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, ‘Kültür ve sanat alanında, her iki ülke de ikili kültürel ve sanatsal ilişkilerin geleceği için iyi bir bakış açısı yaratan kültürel anlaşmaları ve kültürel değişim programları imzalamıştır’ dedi.

“İran, sinema da dahil olmak üzere çeşitli kültür ve sanat alanlarına aktif olarak katılıyor. İran sinemasının Asya ve dünya sinemasında önemli bir yeri var ”diyen İranlı Bakan, “İran, Slovenya festivalleri de dahil olmak üzere dünya film festivallerinde sinema alanında art arda yer almaktadır. İki ülkenin yöneticileri arasında yaratılan ortak film yapım fırsatlarından büyük ölçüde faydalanabiliriz’ ifadesini kullandı.

Slovenya'nın Tahran büyükelçisi Christina Radi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Kültür-sanat alanlarının iki ülke ilişkilerinde güçlü bir konuma sahip olduğunu ve İran ile Slovenya'nın karşılıklı tanışmasına yol açtığını dile getirdi.