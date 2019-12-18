İran yaptırımlara rağmen çeşitli alanlarda büyük ilerlemelere imza atmıştır

2019 Ulusararası Kuala Lumpur Konferansı'na katılmak üzere Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, burada ikamet eden İranlılara düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Ekonomik baskı ve ambargolara karşın, İran nükleer meselede büyük gelişmeler elde ederek, IR-6 tipi yeni santrifüjlerimiz çalışmakta ve IR-9 tipi santrifüjler de test aşamasındalar' diye konuştu.

ABD ve Siyonist yetkililerin İran'a azami baskı ve yaptırım uygulamaktan amaçlarının İran'ı izole etme olduğunun altını çizen Ruhani, 'Halkın düşmanların ekonomik baskı ve ambargolarına direnişi ile ülkemizin durumu, her alanda geçtiğimiza yıla kıyasla daha iyidir' ifadesini kullandı.

İran'ın bu yıl ekonomik, siyasi, kültürel, toplumsal ve savunma konularındaki dayanıklılığının geçtiğimiz yıla göre arttığına işaret eden Ruhani, 'Bir dönem yurt dışından ithal edilen araba parçalarının bir kısmı, halihazırda yerli parça üreticileri tarafından üretilmektedir. Petrol ve doğalgaz tesisleri ve türbin ile kompresör parçalarının üretiminde sıkıntılı günler yaşadıktan sonra günümüzde bunlar kendimiz üretiyoruz ve düşmanların yaptırım ve baskılarına ve halkın hayatında sorun çıkarmalarına karşın, bazı konularda kendi kendine yeterlilik seviyesine ulaştık' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bazı ülkeler bizim denizde askeri baskı ile karşılaştığımız zaman onlara yanıt veremeyeceğimizi sanıyordu, ancak biz onların Fars Körfezi'nde gemi ihlaline karşı kayduk. Gelişmiş İHA'ları da İran hava sahasını ihlal ettiğinde, İran yapımı füze ve kendi savunma sistemimizle gökyüzünde o İHA'yı yok ettik.

Ambargolar soruna neden olur, ancak direnirsek, bunu fırsata çevirebiliriz. Bugün herkes ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin ABD ve müttefikleri dahi hiç kimsenin lehine olmadığını biliyor. Amerikalılar tuttukları yoldan geri dönmek zorunda kalıyor ve biz de direnişle onalrı buna mecbur bırakacağız.'