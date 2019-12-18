İran ve Nahçıvan, dini konulu iş birliğini ele aldı

Sovyet Birliği döneminde dini ritüellerin yasaklandığını ve camilerle hüseyniyelerin kapatıldığını belirten Babayev, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Nahçıvan'da cami ve diğer dini yerleri inşa etmek için birçok çaba sarf edildiğini söyledi.

Nahçıvan'da şu anda 214 caminin faaliyette bulunduğuna değinen Nahçıvalı yetkili, Nahçıvan'ın Hz. Muhammed (s.a.v.) Hanedanı ve İmam Hüseyin'in (AS) sevdalısı olduğunu dile getirdi.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni de bu görüşmede yaptığı açıklamada, müslümanların ve Şiilerin, büyüklüğü tarih boyunca artan birçok manevi varlığa sahip olduğunu kaydetti.

Hüseyni aryıca, ‘Müslümanların artan inançları, Batı'nın ilgilendiği ve her zaman onları baltalamak ve yönlendirmek istediği bir gerçek’ diye ekledi