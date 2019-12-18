18 Ara 2019 11:00
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İran ve Nahçıvan, dini konulu iş birliğini ele aldı

İran ve Nahçıvan, dini konulu iş birliğini ele aldı

Bakü, İRNA- İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Dini İşleri Kurumu Başkanı Vigar Babayev, dini ve hac işlerinde karşılıklı iş birliğini teşvik edilmesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sovyet Birliği döneminde dini ritüellerin yasaklandığını ve camilerle hüseyniyelerin kapatıldığını belirten Babayev, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Nahçıvan'da cami ve diğer dini yerleri inşa etmek için birçok çaba sarf edildiğini söyledi.

Nahçıvan'da şu anda 214 caminin faaliyette bulunduğuna değinen Nahçıvalı yetkili, Nahçıvan'ın Hz. Muhammed (s.a.v.)  Hanedanı ve İmam Hüseyin'in (AS) sevdalısı olduğunu dile getirdi.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni de bu görüşmede yaptığı açıklamada, müslümanların ve Şiilerin, büyüklüğü tarih boyunca artan birçok manevi varlığa sahip olduğunu kaydetti.

Hüseyni aryıca, ‘Müslümanların artan inançları, Batı'nın ilgilendiği ve her zaman onları baltalamak ve yönlendirmek istediği bir gerçek’ diye ekledi

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