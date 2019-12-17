Şemhani: Radikal düşüncelerle en etkin mücadele yolu rahmani İslam’ı anlatmaktır

Tahran’da düzenlenecek ikinci Bölgesel Güvenlik oturumuna katılmak için Tahran’ı ziyaret ede Tacikistan Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Mohammad Ali Vatanzade ile görüşen Şemhani, Tacikistan ve İran arasındaki dil, din, kültürel bir çok ortak nokta bulunduğunu ve ikili ilişkilerin gelişmesi önünde bir engel olmadığını söyledi.

Vatannzade de Afgaistan konulu oturumun bölgedeki en önemli sorunlardan birinin gündeme gelmesi için önemli olduğunu belirterek, Afganistan’daki istikrarsızlıkların ülkesini etkilediğini belirtti ve bir grup teröristin İslam ismi ile Afganistan’ı istikrarsızlığa sevk etmesini ve bölgede sorunlar yaratmasına sebep olmalarına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Vatanzade, iki ülke ilişkilerine üçüncü tarafların etki etmesine izin verilmemesini istedi.

İkinci Bölgesel Güvenlik oturumu İran, Rusya, Çin, Hindistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan Milli Güvenlik Geel Sekreterleri veya yetkililerinin katılımı ile yarın Tahran’da düzenlenmektedir.

Bugün, İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek ve bir gün sürecek oturumda, Afganistan ve o ülkedeki terörizmin tüm şekilleri ile mücadele konusu işlenecektir.

İlk oturum geçen sene Ekim ayında İran, Rusya, Çin, Hindistan ve Afganistan güvenlik yetkililerinin katılımı ile tekfirci terörizm karşısında bölge ülkeleri arasında koordinasyonun artması başlığı ile düzenlendi.

Bu seneki oturuma Afganistan’ın komşuları olan Tacikistan ve Özbekistan’da katılmaktadır.

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2012