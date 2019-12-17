Moskova Devlet üniversitesinde İranlı Şair Roudeki’nin büstü görücüye çıktı

İran’ın Moskova Büyükelçiliği tarafından üniversiteye hediye edilen büst, düzenlenen törende üniversite yetkilileri ve Tacikistan ile Afganistan büyükelçiliklerinden katılımcılarla belirtilen yerde yerini ldı.

Moskova üniversitesi rektörü Viktor Sadonici törende Fars dili kullanan kavimler ve Rus halkı arasındaki derin kültürel ve tarihi ilişkilere değinerek, toplumlar arasındaki kültürel ve akademik ilişkilerin gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İran’ı Moskova Büyükelçisi Mehdi Senayi de Roudeki’nin Fars dili ve edebiyatındaki müstesna yerine değinerek, bu şairin fars dili konuşan ülkelerin yakınlaşmasının en büyük etkenlerinden olduğunu belirtti.

Rusya’nın en büyük üniversitesi olan Moskova Devlet Üniversitesi 1755 yılında kuruldu. 40 bini aşkın öğrenciye sahip üniversitede öğrencilerin yüze 20’si yabancılardan oluşmaktadır.

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2012