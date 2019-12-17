17 Ara 2019 19:50
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News Code: 83598577
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Petrol dışı ekonomi yılın ilk 6 ayında yüzde 2.3 gelişti

Petrol dışı ekonomi yılın ilk 6 ayında yüzde 2.3 gelişti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, yılın ilk 6 ayında (21 Mart- 21 Eylül) petrol dışı ekonominin bir önceki yıla göre yüzde 2.3 gelişme kaydettiğini söyledi.

Himmeti yaptığı açıklamada, geçen sene aynı dönemde ekonomik gelişmenin eksi 1.8 olduğunu ve bu sene aynı dönemde bunun 0.5 gelişme kaydettiğini belirtti.

Himmeti yılın ikinci yarısında tarımın yüzde 9.5 ve sanayi ve maden sektöründe yüzde 0.4 gelişme kaydedildiğini bildirdi.

Hzmet sektörünün bu sene eksi gelişme kaydettiğini ifade eden Himmeti, buna karşın sanayi-maden ve mesken sektörlerinde pozitif gelişmeler ve büyümeler tespit edildiğini söyledi.

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2012

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