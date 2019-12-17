Petrol dışı ekonomi yılın ilk 6 ayında yüzde 2.3 gelişti

Himmeti yaptığı açıklamada, geçen sene aynı dönemde ekonomik gelişmenin eksi 1.8 olduğunu ve bu sene aynı dönemde bunun 0.5 gelişme kaydettiğini belirtti.

Himmeti yılın ikinci yarısında tarımın yüzde 9.5 ve sanayi ve maden sektöründe yüzde 0.4 gelişme kaydedildiğini bildirdi.

Hzmet sektörünün bu sene eksi gelişme kaydettiğini ifade eden Himmeti, buna karşın sanayi-maden ve mesken sektörlerinde pozitif gelişmeler ve büyümeler tespit edildiğini söyledi.

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2012