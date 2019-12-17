Şemhani: Afganistan’ın önündeki en büyük sorun terörizmin gelişmesidir

Tahran’da düzenlenecek ikinci Bölgesel Güvenlik oturumuna katılmak için Tahran’ı ziyaret ede Çin Milli Güvenlik Konseyi Bakanı Çin Van Çing ile görüşen Şemhani, Çin’in bölgesel güvenlik oturumlardaki rolünü takdir ederek, üye ülkelerin çabası ile bölgenin istikrar ve güvenliğinin artması yönünde adım atılmasını temenni etti.

İran ve Çin liderlerinin iki ülke ortak stratejik ilişkilerinin artması yönündeki çabasına değinen Şemhani, iki ülke güvenlik kurumlarının iki ülke arasındaki anlaşmaların gerçekleşmesi yönünde çaba harcayabileceğini söyledi.

İkinci Bölgesel Güvenlik oturum konusunun Afganistan olduğunu ifade eden Şemhani, Afganistan’ın en büyük sorunlarının terörizmin gelişmesi ve bazı bölge içi ve dışı ülkelerin o ülkedeki istikrarsızlığın korunması yönündeki çabaları olduğunu söyledi.

Çinli bakan da ülkesi yetkilileri nezdinde İran ile ilişkilerin önemli konumu olduğunu belirterek, mevcut anlaşmaların gerçekleşmesinde iki ülke yetkililerinin istişarelerinin önemli olduğunu söyledi.

İkinci Bölgesel Güvenlik oturumu İran, Rusya, Çin, Hindistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan Milli Güvenlik Geel Sekreterleri veya yetkililerinin katılımı ile yarın Tahran’da düzenlenmektedir.

Bugün, İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek ve bir gün sürecek oturumda, Afganistan ve o ülkedeki terörizmin tüm şekilleri ile mücadele konusu işlenecektir.

İlk oturum geçen sene Ekim ayında İran, Rusya, Çin, Hindistan ve Afganistan güvenlik yetkililerinin katılımı ile tekfirci terörizm karşısında bölge ülkeleri arasında koordinasyonun artması başlığı ile düzenlendi.

Bu seneki oturuma Afganistan’ın komşuları olan Tacikistan ve Özbekistan’da katılmaktadır.

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2012