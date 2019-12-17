Bu sene 87 bini aşkın kişi İran’da hacca gidecektir

Reşidiyan yaptığı açıklamada, Arabistan hac bakanı ile yaptıkları protokolde bu konunun belirtildiğini ifade etti.

Protokol çerçevesinde İranlı hacı aday sayısı bir önceki yıla göre 1000 kişi arttığını ifade eden Reşidiyan, bu sene belirtilen rakamı 85 binin hacı adayı ve 2550 kişinin de hacda İranlı hacı adaylarına yardımcı olacak yetkilileri kapsadığını söyledi.

Reşidiyan, hacı adaylarını kutsal topraklara taşımak için İran havayollarının (İran Air) yanında Mahann ve Geşm Air firmalarının da taşıma yapma imkanı sağlanmasını istediklerini ifade eden Reşidiyan, istemin Arabistan’a iletildiğini söyledi.

Reşidiyan, Arabistan ile hacı adaylarının rahatlığının sağlanması için yaklaşık 10 protokol imzaladığını ifade ederek, umre ziyaretleri için müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

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2012