17 Ara 2019 18:38
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News Code: 83598504
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Elektrik sanayi teçhizatlarının yüzde 95’i ülke içinde üretilmekte

Elektrik sanayi teçhizatlarının yüzde 95’i ülke içinde üretilmekte

Tahran, IRNA- İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan elektrik sanayinin yüzde 95 ürünlerinin ülke içinde üretildiğini ve bunun İranlı genç mühendislerinin gücünün göstergesi olduğunu belirtti.

Senendec kentinde açıklamada bulunan Erdekaniyan bu rakamın yüzde yüz olması için çalıştıkları belirtti.

Erdekaniyan sulama alanında daha fazla kanalın yapılması için çalıştıkları ifade ederek, yıl sonuna kadar (20 Mart 2020) 227 su ve elektrik alanındaki projenin açılışının yapılacağını söyledi.

İran’a uygulanan ambargoların tahmil edildiğini ifade eden Erdekaniyan, zoraki ambargolardan yararlanılması durumunda iyi sonuçlar elde edilebileceğini söyledi.

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2012

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