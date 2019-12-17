Elektrik sanayi teçhizatlarının yüzde 95’i ülke içinde üretilmekte

Senendec kentinde açıklamada bulunan Erdekaniyan bu rakamın yüzde yüz olması için çalıştıkları belirtti.

Erdekaniyan sulama alanında daha fazla kanalın yapılması için çalıştıkları ifade ederek, yıl sonuna kadar (20 Mart 2020) 227 su ve elektrik alanındaki projenin açılışının yapılacağını söyledi.

İran’a uygulanan ambargoların tahmil edildiğini ifade eden Erdekaniyan, zoraki ambargolardan yararlanılması durumunda iyi sonuçlar elde edilebileceğini söyledi.

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2012