Kuala Lumpur oturumu, İslam dünyasına yeni stratejiler sunmaya hazırlanıyor

Oturuma İran, Malezya, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Katar liderlerinin yanında İslam dünyasından önde gelen 400 aydın, bilim insanı ve düşünür İslam dünyasındaki sorunları tartışacaktır.

İran Cumhurbaşkanı Ruhanni bugü oturuma katılmak için Kuala Lumpur’a hareket etti, oturuma Katar Emiri Şeyh Tamim Ham Al-i Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han’da katılacaktır.

18-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek oturumda Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunlar Gelişme ve Egemenlik, İyi Yönetim, Kültür ve Kimlik, Adalet ve Hürriyet, Barı-Güvenlik ve Savunma, Ticaret ve Yatırım, İnternet ve Teknoloji Yönetimi başlıkları altında incelenecektir.

İslam Medeniyetinin canlanması, İslam dünyası sorularına yeni çözümler, Müslümanların durumunun iyileştirilmesi, İslam Dünyası liderleri, aydınları ve düşünürleri arasında network 4 günlük oturumun gerçekleştirmek istediği hedefler olarak belirtilmiştir.

Asya Times gazetesi yaptığı açıklamada, toplantıya 52 İslam dünyasından katılımcılar olacağını ve katılımcıların tamamının siyasi İslam’a destek verenlerden olduğunu belirterek, oturum hedefinin İslam dünyasının sorunlarına çözümler bulmak olduğunu bildirdi.

Malezya Diyanet Bakanı Yusuf Mücahit Reva, oturumun İslam’ın geçek mesajı olan barışı dünya’ya duyurmak için iyi bir fırsat olduğunu ve oturumda radikalizm ve İslam korkusu ile ilgili konuların gündeme geleceğini belirtti.

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2012