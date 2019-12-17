Tahran'da 2. Bölgesel Güvenlik Diyalog Konferansı düzenlenecek

İran Milli Güvenlik Yüsek Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık günü İran, Rusya, Çin, Hindistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın milli güvenlikle ilgili üst düzey yetkili ve danışmaların katılımıyla 2. Bölgesel Güvenlik Diyalog Konferansı Tahran'da düzenlenecek.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'nin girişimi ve ev sahipliğinde düzenlenecek bu konferansın odak noktasını, Afganistan ve bu ülkede terörün her türlü biçimi ile mücadele konusunu oluşturacak.

Konferans sırasında katılımcı ülkelerin yetkililerinin karşılık olarak bir araya gelerek çeşitli ikili ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

1. Bölgesel Güvenlik Diyalog Konferansı geçtiğimiz yıl yine Tahran'da İran, Rusya, Çin, Hindistan ve Afganistan güvenlik yetkililerinin katılımıyla düzenlenmişti. Bu konferansın konusu tekfirci teröre karşı koymaktı.

Bu yılki konferansa Afganistan'a komşusu olan Tacikistan ve Özbekisyan heyetleri de katılacak.