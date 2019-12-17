Uluslararası arenaya İran'dan başka bir imaj sunulmutşur

Başkent Tahran'ın batısında yer alan Kazvin ili Valisi ile bir araya gelen İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Perrone, 'İran'dan uluslararası kamuoyunda sunulan imajla bu ülke gerçeklikleri tamamen farklıdır ve bu haberlerin aksine, İranlılar çok misafirperver ve sıcak kanlı bir halktır' dedi.

İran aleyhinde kamoyunda yer alan imajın değişmesi gerektiğinin altını çizen İtalyan Büyükelçi, İran ve İtalya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile bu ortamı büyük oranda değiştirmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

İran ve İtalya'nın turistik kapasitesine değinen Perrone, 'Şimdiye kadar maalesef göz ardı edilen turizm potansiyelini değerlendirmek ve gelecekte bu yönde iyi adımlar atmak için iyi planlamaların yapılması gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Kazvin'in sanayileşmiş bir bölge olarak Avrupa ülkeleri ile ekonomik ilişkilerinin olduğuna dikkati çeken İtalya'nın Tahran Büyükelçisi, 'Bu il ile İtalya ilişkileri köklüdür ve gelecekte de kesinlikle ilişkilerin gelişmesine tanık olacağız' diye konuştu.

Tahran'da bir fuarı gezerken, Kazin iline ait üretiln ürünleri gördükten sonra bölgeye gelerek, sanayi ve turistik olanak ve potansiyelleri yakından izlemeye karar verdiğini belirten İtalyan Büyükelçi, Kazvin'in tarihi ve sanayi mekan ve eserlerini ziyaret edeceğini sözlerinbe ekledi.