Doha ve Kuveyt, İran'la doğrudan diyalogtan yana

El-Cezire televizyonuna konuşuan Abdurrahman Al Sani, 'İran'la Arap komşuları arasında arabulucu olmaya hazırız. Ankca Fars Körfezi İş Birliği Konseyi'ne üye bazı ülkelerın Katar'a yönelik uyguladıkları hasmane tutum, Doha'nın arabulucu rolü üstlenmesine engel olmuştur' diye konuştu.

Fars Körfezi İş Birliği Konseyi üyesi ülekelerin İran'ın bölgede bir komşu ülke olduğunu anlaması ve kabul etmesi gerektiğinin altın çizen Katarlı yetkili, 'Söz konusu ülkeler, tansiyon yerine doğrudan diyaloğa başvurmalı. Katar ve Kuveyt her zaman İran'la doğrudan diyalog ve görüşmeyi desteklemişlerdir' diye ekledi.