Dışişleri Bakanı Zarif, Hindistan'da düzenlenecek Raisina Çok Taraflı Diyalog Konferansı'na katılacak

Raisina Çok Taraflı Diyalog Konferansı'nın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 14-16 Ocak 2020 tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek olan 5. Uuslararası Raisina Çok Taraflı Diyalog Konferansına katılacağı ve Zarif'in burada bir konuşma yapacağı bildirildi.

Raisina Diyalogu, küresel topluluğun karşılaştığı en zorlu meseleleri ele almaya yönelik çok taraflı bir konferans. Her yıl, politika, iş, medya ve sivil toplumdaki küresel liderler, geniş çapta ilgili uluslararası politika konularında işbirliğini görüşmek için Yeni Delhi'de ağırlanmaktadır.

Diyalog, devlet başkanları, kabine bakanları ve yerel yönetim yetkililerinin yanı sıra büyük özel sektör yöneticileri, medya üyeleri ve akademisyenlerin katılımıyla çok paydaşlı, sektörler arası bir tartışma şeklinde yapılandırılmıştır.

Konferansa Hindistan Dışişleri Bakanlığı ile Araştırma Vakfı işbirliği içinde ev sahipliği yapacak.

Raisina Diyaloğu, her yıl Yeni Delhi'de düzenlenen çok taraflı bir konferanstır.