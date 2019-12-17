İranlı sporcu Dünya Powerlifting Şampiyonası şampiyonu oldu

10-15 Aralık tarihleri atasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Powerlifting Şampiyonası'na 40 ülkeden 3 bine yakın vüctu gelitşirici sporcu katıldı.

Kanberi'nin göğüs presinde -140 kg'de birinci olduğunu ve 245 kg halteri kaldırarak rekor kırdığını ifade eden Astara Vücut Geliştirme Kurulu Başkan Vekili, şampiyona katulan 22 İranlı sporcudan 10'unun en iyi sıralarda yer aldığını ve ilk kez Astaralı olan bir vücut geliştiricinin bu başarıya imza atmasını kendilerini gururlandırdıklarını açıkladı.

Vücut geliştirme ve göğüs presi dallarında Astara'da büyük yetenekler olduğuna dikkati çeken Astara Vücut Geliştirme Kurulu Başkan Vekili, ilçeden şimdiye kadar dünya çapında çeşitli ödüller kazanan çok sayıda sporcunun olduğunu söyledi.

Kamberi daha önce de Filipinler, Hindistan ve Gürcistan'daki şampiyonalara katılmış ve Gürcistan'daki yarışmalarda şampiyonlar şampiyonu unvanını kazanmıştı.

İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan ilinin kuzeybatısında Azerbaycan sınırında yer alan Astara ilçesinde 35 spor kurulunda 3500 civarında sporcu faaliyet göstermektedir.