Tahran-Roma ilişkileri kültürel miras alanında güçlenecek

'İran ve İtalya'nın Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizmin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği' adlı projenin tanıtım toplantısında konuşan İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Muhamemd Hasan Talibiyan, İtalya ile kültürel miras alanında iş birliği yapmaya sıcak baktıklarını ve bu ülke ile bu konudaki ilişkilerin artırılması için hazırlıklı olduklarını söyledi.

Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı Dünya Mirası Siteleri İşleri Bakan Yardımcısı Ferhad Azizi de bu toplatıda yaptığı açıklamada, 'Tek taraflı yaptırımlara rağmen İran'la kültür alanında çok iyi iş birliği yapan ülkelerin başında İtalya geliyor. Umarız bu iş birliği İran'ın gerçek ve hakiki yüzünün dünya kamuyouna tanııtlmasına katlı sağlar' dedi.

İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı Bölümü Başkanı Agusto de Giaçinto da bu toplantıda yaptığı konuşmada, 'İran ve İtalya, kültürel miras konusunda çok köklü iş birliği yapmış ve iki ülkenin iş birliğinin iyi sonuçlar doğuracağından eminim' ifadesini kullandı.

Dünya medyasının İran'dan uygun bir tanıtım yapmadığının altını çizen de Giaçinto, 'İran'ı güvensiz bir ülke olarak lanse etmeye çalışıyorlar, oysa bu ülkeyi ziyaret ettiğiniz zaman, yakında İran'ın güvenlikli, halkının ise misafirperver, barışçıl ve samimi olduğunu görebilirsiniz' diye ekledi.

'İran ve İtalya'nın Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizmin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği' adlı proje, 3 etapta İran'ın 5 ilinde bir yıl içinde gerçekleşecek.