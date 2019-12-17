Meşhed-Bakü arasında direkt uçuşlar başladı

Rezevi Horasan Havaalanları Genel Müdürü Mahmut Beniemani, uçuşun başlatılması nedeniyle düzenlenen açılış töreninde yaptığı açıklamada, bu uçuşun Azerbaycanlı turizm şirketi Baku Star ile bir İran firmasının iş birliği ile Azerbaycan ‘ın Buta Havayolları tarafından başlatıldığını söyledi.

Bu uçuş, İran ile Azerbaycan arasındaki bağları daha da geliştirmek ve Azerbaycanlı Şiilerin İran'ın Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza'nın (a.s) kutsal mezarını ziyareti kolaylaştırmak amacıyla kuruldu.

Beniemani, uçuşun Azerbaycan'ın Buta Havayolları tarafından başlatıldığını ve haftada iki kez Pazartesi ve Perşembe günleri yapılacağını söyledi.

Halen, 9 yabancı havayolu şirketi Meşhed Havaalanına uçuş gerçekleştirek, 17 varış noktasına yolcu taşıyor.

Uluslararası Meşhed Havalimanı, Tahran'daki havalimanlarından sonra İran'ın ikinci en büyük havalimanı konumunda. İran içinde 30 şehre ve Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Asya ve Avrupa'da 27 varış noktasına sık sık uçuş gerçekleştiren bu havalimanı, Tahran'daki Mehrabad ve Uluslararası İmam Humeyni havalimanlarından sonra ülkenin üçüncü en kalabalık havalimanıdır. Buradan 30 tanesi iç hat olmak üzere toplam 57 noktaya uçuş yapılmaktadır.