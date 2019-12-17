17 Ara 2019 10:38
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News Code: 83597496
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Cumhurbaşkanı Ruhani:

Tüm ülkeler İran'la iyi ve yakın ilişkilerden yana

Tüm ülkeler İran'la iyi ve yakın ilişkilerden yana

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarının kalıcı olmayacağını ve tüm ülkelerin İran'la iyi ve yakın ilişki içerisinde olmak istediklerini söyledi.

2019 Uluslararası Kuala Lumpur Konferansı'na katılmak ve sonrasında Japonya'yı ziyaret etmek amacıyla havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Ruhani, burda yaptığı açıklamada, Malezya ve Japonya ziyaretlerinin bu iki ülke başbakanlarının resmi daveti üzerine yapıldığıın belirtti.

Ziyaretlerinin Malezya ayağında genellikle İslam dünyasında çok taraflı ilişkilerin ele alınacğaını dile getiren Ruhani, 'Kuala Lumpur Zirve Toplantısı'nda İslam dünyasnın önemli ülkeleri varlık gösterecek' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Malezya'nın bölgesel ve İslam dünyasına ilişkin meseleler hakkında ortak birçok görüşe sahip olduklarının altını çizen Ruhani, 'İslam dünyasındaki sorunların diyalogla çözülmesi inancındayız' dedi.

Bu yıl İran ve Japonya'nın ilişkilerinin 90. yıldönümünü kutladıklarını ifade eden Ruhani, 'Japonlar, İslam Devrimi'nden sonra İran'da yatırım yaptı ve şimdi de çevre konuları üzerine yoğun iş birliği içerisindeyiz' diye konuştu.

Japonya ile ekonomik ilişkilerin azalmasının geçici olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bu azalış, ABD'nin tek taraflı ve adil olmayan yaptırımları sonucu meydana gelmiş ve ambargolar kalıcı olmayacaktır. Tüm ülkeler ve özellikle eskiden beri İran'la iyi ilişkiler barındıran ülkeler, ülkemizle iyi ve yakın ilişkiyi benimsiyorlar. Japonya ziyaretimde Tahran-Tokyo ilişkilerin artırılması ve önemli konular ele alacağız' diye ekledi.

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