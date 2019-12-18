Berence Hapishanesi, dağların kalbinde unutulmuş bir cazibe merkezi gibidir

Berence Hapishanesi nerede?

Bu gizemli çukur İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin güneydoğusunda Tekab ilçesinin kuzeyinde, Taht-ı Süleyman bölgesi, Berence köyünün güneyinde ve "Tavla Süleyman" olarak bilinen dağın yamacında yer almaktadır; Bu bölgede ve aşkın bir nehrin yanında bazı kurutulmuş kireçtaşı üreten çeşmeler görülebilir. Bunların en bilineni Berence Hapishanesi veya çukurudur ve çok sayıda maceraCI turist, burayı ziyaret etmek için gelirler.

Çukurun yanına gelmek için arabanızı köye park etmeli, ardından yaya olarak yarım saatlik dağ yürüyüşünün ardından Tavla Dağı'nın güzel yamaçları'nı kullanarak yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra Berence Çukuru'na varabilirsiniz.

Berence'de çok sayıda jeolojik oluşum görünmektedir. Jeologlara göre, Taht-ı Süleyman Gölü ve Süleyman Hapishanesi ile benzer ortaya çıkma ihtimali mevcut. Bu dev çukurun krateri oval şeklinde100 metre çapında ve 70 metre derinliğindedir ve onun dibinde soğuk su ve karbon gazı ile dolu bir göl bulunmaktadır. Bu dev çeşme ince traverten tabakalardan oluşan uzun, dik duvarlara sahiptir.

Bu çukurun kraterine varınca ilk anda, insanın tüm vucudunu bir nevi korku ve merak sarar. Çukurun dibine ve aşağısına bakan kişi, ilk bakışta çukurun dibini göremez ve gölü görmek için biraz daha ileri gitmesi gerekiyor. Bazı insanlar yükseklik fobisinden dolayı onu görmekten vazgeçerler.

Bu çukurun etrafında herhangi bir koruma yöntemi yoktur ve bu nedenle, kraterin kenarlarına giderken tüm güvenlik konularına tam olarak uyulmalıdır. "Berence Hapishanesi'nin" yüksek duvarlarına tırmanmak, dağcılık ekipmanı olmadan mümkün değildir ve pınar ağızının dibindeki karbonatlı suların varlığı duvarları daha da ufaltmıştır.

Bölgedeki köylülerin anlattıkları hikayelere göre geçmişte, yerel hanlar ve beyler köylüleri veya düşmanlarını cezalandırmak için onların ayaklarına taş bağlatıp bu derin çukura atarlarmış.

Bu çukura atılan bir kişi, hayatta kalsa bile, ondan çıkamadığı için hayatını kaybederdi. İşte Berence Hapishanesi'nın adı da burdan gelir.

Berence Hapishanesi veya Berence Çukuru 2015 yılında 295 sicil numarasıyla İran Ulusal Doğal Eserler Listesi'ne eklendi. Bu yere ulaşmak için Taht-ı Süleyman'a giden yol üzerinden Oğulbey ve Karabulak köylerini geçtikten sonra güzel Hemapa köyü yanında yer alan kavşağa varılır.

Süleyman Hapishanesi

Berence Çukuru'na en çok benzeyen eser, Süleyman Hapishanesi ya da Kuh-i Zindan-i Div'dir (Dev Hapishanesi Dağı). UNESCO Dünya Külürel Miras Listesi'nde yer alan Taht-ı Süleyman'ın 3 kilometre güneyinde Takab şehrine 42 kilometre mesafede koni biçiminde içi boş bir dağdır

Koni şeklindeki bu dağ, binlerce yıl önce bir volkanik patlamanın sonucunda ortaya çıktı. Tekab ve Taht-ı Süleyman bölgesi sakinleri bu bölge ile ilgili birçok hikaye anlatırlar ve Hz. Süleyman, emirlerine meydan okuyan devleri bu dağda haps ettirirmiş derler. Bu yüzden Dev ya da Süleyman Hapishanesi olarak adlandırılıyor.

Berence Hapishanesi turistlerin kayıp cenneti

Bu büyüleyici ve etkileyici eser, Batı Azerbaycan ve hatta ülkenin bilinmeyen ve ihmal edilen turizm eserlerinden biridir ve yeterli tanıtımının yapılması takdirde, yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir eser haline gelebilir.

Turizm sektörü Tekab şehri için önemli kapasitelerden biri olarak çeşitli tarihi ve doğal yerlerin var olması nedeniyle turist çekmek ve para kazanmak için iyi bir faktör olabilir.

81 bin nüfusuyla Batı Azerbaycan'ın güneydoğusunda bulunan Tekab, 170'ten fazla tescil edilmiş ulusal, kültürel ve doğal mirasa sahiptir. Bu eserler, İran'a seyahat eden yabancı turistler için en önemli destinasyonlardan biridir.

2003 yılında İranın dördüncü ulusal eseri olarak UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne eklenen Taht-ı Süleyman, bölgenin en önemli tarihi kalıntıların başında gelmektedir. Eski İran'ın üç önemli ateşgahlarından biri olan Azergoşneseb Ateşgahı, İlhanlılar ve Sasaniler devrinden kalan bir eser olarak Taht-ı Süleyman tarihi kompleksinin gizemli gölü etrafında yer alıyor.