Dünya Sağlık Örgütü'nden İran'a övgü

Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi, İran'ın son 40 yılda genel sağlık sigortasını yaygınlaştırmadaki başarılarından dolayı ülkemizi tebrik etti ve ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının İran halkının sağlığı ve sağlık sistemi için bir tehdit olduğunu açıkladı.

İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örtgütü İran Temsilcisi Christoph Hamelmann, 12 Aralıkı Dünya Sağlık Sisgortası Günü nedeniyle yayınladığı yazılı mesajında, 'Dünya Sağlık Sigortası Günü'nü kutladığımız bugünde İran'ın verdiği vaatlerini yerine getirmesimnden memniyet duyuyorum' açıklamasında bulundu.

Genel Sağlık Sigortası, insanların mali sıkıntılar yaşamadan kaliteli sağlık sistemlerinden yararlanma hakkı olduğu anlamına gelmektedir. Ancak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu anlamını içermiyor.