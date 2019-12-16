Ruhani 20 Aralık günü Japonya yolcusu

Tahran Üniversitesi Dünya Araştırmaları Fakültesi'nde düzenlenen İran-Japonya Ticari İlişkilerini Geliştirme Oturumu'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ababs Irakçı,' Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Japonya ziyareti, bu ülkenin başbakanı Abe Şinzo'nun resmi daveti üzerine gerçekleşcektir' dedi.

İki ülke üst düzey yetkililerinin karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret etmelerinin ikili ilişkielre verdikleri önemi gözler önüne serdiğine dikkati çeken Irakçı, 'Bu ziyaretler, İran-Japonya ilişkilerinde büyük bir gerçekliği bize hatırlatıyor ve ilişkilerimizin sağlam olduğuna ifade ediyor. İran'ın ABD'nin azami baskısı karşısında olduğu ve İran'ın izole edilmesi için büyük komploların kurulduğu bu dönemde, İran-Japonya üst düzey yetkililerinin karşılıklı ülkelerini ziyaret etmelerine ve İran-Japonya ilişkilerinin diplomatik olarak kurulmasının 90. yıldönümünü kutlamasına tanık olmaktayız. Ayrıca son haftalarda da İslami Şura Meclis Başkanı Laricani Japonya'yı resmi olarak ziyaret etti' diye konuştu.

Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Saito Mitsugu da bu oturumda yaptığı açıklamada, 'Japon firmalar, İran'ın geleceğinden ümitlidir ve bu yüzden hala İran'da varlık gösteriyorlar. Çevre, sağlık ve afetlerden korunma gibi alanlarda projelerimizi devam ettiriyoruz' dedi.

Bu yıl İran-Japonya arasındaki ilişkilerinin kurulmasının 90. yılı olarak iki ülkede kutlanmktadır. Japonya Başbakanı Abe Şinzo, bu ülkeden 40 yıl İran'ı ziyaret eden ilk başbakan oalrak Haziran 2019'da İran'ı ziyaret etti.