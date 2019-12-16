İranlı kadın oyuncu, Fransa siyasi film festivalinin en iyi oyuncusu oldu

Elnaz Şakirdust, Fransa'daki Carcassonne Politik Film Festivali'nde Penelope Cruz, Cairo Knightley ve Sandrine Bonner gibi dünyaca ünlü sinema oyuncuların önüne geçerek, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne değer görüldü.

Nargis Abyar'ın son filmi ‘’Dolunay Olduğu Gece’’ filmi, 10-14 Aralık tarihleri arasında Fransa Politik Film Festivali'nin uzun metrajlı film yarışmasında seyirci ile buluştu.

Bu filmin olaylaroı Tahran'ın varoş semtlerinde yaşayan bir kızın başka bir şehirden bir adama aşık olması ve kızın bazi nedenlerden dolayı İran'dan gitmesi odağında gelişmiştir. Bu yola kardeşi ile birlikte girerler ama gitgide bazı olaylar yaşarlar.

Bu filmde Elnaz Şakirdust, Huten Şekiba, Feriştah Sadr Urefayi, Şebnem Mukaddemi ve Armin Rahimiyan yer almaktalar.

Fransız film yapımcısı Costa Gavras tarafından kurulan Carcassonne Politik Film Festivali, festivalin uzun metrajlı film bölümünde yarışan ’Dolunay Olduğu Gece’’filmi”, Grand Prix, öğrenci jürisi tarafından İlnaz Şakerdust

En İyi Film ve En İyi unvanı gibi büyük ödüller aldı.