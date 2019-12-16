İran, havacılık sanayine yaptırım uyguladığı için ABD'ye karşı ICAO nezdinde dava açtı

ABD'ye dava açtıklarını duyuran İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, 'Avrupalı firmalar, İran'ın havacılık ambargosunun kökeninde teknik değil, siyasi nedenler yattığını dike getirmektedir' dedi.

Tahran'ın İmam Humeyni Musalası'nda düzenlenen Taşımacılık ve Lojistik Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İranm Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abidzade, İran'ın ABD'ye karşı açtığı davaya ilişkin son durumla ilgili olarak, 'Dışişleri Bakanlığı'nın himayesi ile İran sivil havacılığına yönelik ABD tarafından uygulanan ambargo konusunu takip ediyorıuz ve şimdiye kadar Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne bununla ilgili mektuplar gönderdik' ifadesini kullandı.

İran havacılık şirketlerine ambargo uygulamak zorunda kalan bazı Avrupa firmalarının Uluslararası Sivil Havacılık Örgüt'ü'ne İran ambargosunun teknik değil, siyasi saiklerle yapıldığını dile getirdiklerini kaydeden Abidzade, 'Onlar İran havayolu şirketlerine karşı devrede olan ambargonun siyasi olduğunu ve İran firmalarının teknik açıdan her hangi bir sorunları olmadığını ifade ediyor' diye belirtti.

Abidzade ayrıca Avrupa'nın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne yanıtını ve İran havacılık sanayisini desteklemesini çok değerli olartak gördüklerini sözlerine ekledi.