Fordo tesislerinde Rusya'nın iş birliğini durdurması, teknik kaynaklıdır

Düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Rusya'nın İran'a sağlamak istediği 5 milyar dolarlık kredi ile ilgili de, 'Bizim çeşitli ülkelerle yürttüğümüz iş birliği projelerinde finanse ihtiyacımız var. İran ve Rusya'nın da ortak projelerine karşılıklı anlaşmalara göre finansların temin edilmesi gerekiyor. Rusya'dan alacağımız tutar kredi değil, ortak projelere finans sağlamaktır' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya'ya yapacağı ziyaret de değinen Musevi, İran ve Japonya iki köklü dost ülke olduğunu ve Japonya'nın Doğu Asya'da, İran'ın ise Batı Asya'da önemli ülkeler konumunda yer aldığını ifade etti. Musevi'nin ifadesine göre Ruhani'nin Japonya ziyareti ile ilgili tarih üzerinde çalışılmaktadır.

İran ile diğer ülkeler arasında tutuklu takası konusunda dikkati çeken Sözcü, '3 binden daha az İranlı çeşitli suçlar işlediği gerekçseyille o ülkelerde haipsteler. İnsani yaklaşım gerektirirse, tutuklu değişimine hazırız' değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile tutuklu değişiminden bahseden Musevi, 'Biz tutuklu takasına hazırız. Şimdi top ABD'nin sahasında. İran'da bulunan ve güvenlik ve casusluk suçları dolayısıyla Amerikan mahkumların sayısı bellidir. ABD'de boş yere hapiste bulunan İran vatandaşları da mevcut' ifadesini kullandı.

İran ve Suudi Arabistan'ın görüşmeler için karşılıklı heyetler gönderdiklerini bildiren Musevi, 'İran, Suudi Arabistan'la kendi arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yanadır. Ancak Suudi yetkililerin tansiyonu düşürme ruhuna uymayan ikircikli açıklamaları, bu çabalara gölge düşürmektedir' dedi.

İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almanın beşinci adımını uygulamaya hazırlandığıın altını çizen Musevi, 'Umarız kalan sürede Avrupalılar üzerlerine düşen taahhütleri yerine getirir' diye konuştu.

Irak gelişmelerine de dikkati çeken Sözcü, 'Irak'ta yaşananlar, Irak halkı ve bu ülkenin dostları için memnuniyet verici değildi. İran bu ülkeyi bağımsız görerek iç işlerine karışmamaktadır. Umarız bu ülkedeki çeşitli siyasi ve toplumsal hareket ve grupların çabasıyla Irak'a huzur tekrar geri gelir ve İran da bu yönde Irak hükümeti ile iş birliği için hazır olduğunu duyurmaktadır' diye ekledi.