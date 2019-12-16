Cumhurbaşkanı Ruhani, Kazakistan Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Ruhani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e bir mesaj göndererek, bu ülkenin bağımsızlık gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, mesajında iki ülke ilişkilerinin ikili ve uluslararası düzeyde daha fazla artması temennisinde bulundu.

‘Son iki yılda iki ülke arasındaki iş birliğin geliştirilmesi konusundaki mutluluğumu belirtmek isterim’diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, ‘Ortak çabalar ışığında ikili, bölgesel ve uluslararası arenalarda devam eden istişareler ve İran İslam Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin genişlemesini görmeyi umuyorum’ diye belirtti.

Ruhani, kutlama mesajında Kazak hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler de diledi.