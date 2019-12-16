16 Ara 2019 14:15
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News Code: 83596124
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İranlı kadın kaya tırmanışçısı Asya'da altın madalya kazandı

İranlı kadın kaya tırmanışçısı Asya'da altın madalya kazandı

Zencan, İRNA- Hindistan'ın Bangalore kentinde düzenlenen 2019 Asya Gençlik Spor Tırmanma Şampiyonası'nda İranlı tırmanıcı Mehya Darabiyan 18 yaş altı grubunda altın madalya kazanmayı başardı.

İRNA'ya konuşan Zencan Dağcılık ve Spor Tırmanma Komitesi Başkanı Feriştah Vatandust, Darabiyan'ın boulder–hız kategorisinde altın madalya, lider kategorisinde ise gümüş madalya elde ettiğini açıkladı.

Darabyian'ın ulusal ve denizaşırı yarışmalarda iyi bir deneyime sahip olduğunu kaydeden Vatndust, Zencanlı kız sporcusunun şimdiye kadar iyi unvanlar kazandığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Spor Tırmanışı Federasyonu, asıl amacı dünyadaki tırmanma yarışmalarının yönlendirilmesi, düzenlenmesi, tanıtılması, geliştirilmesi ve kazanılması olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

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