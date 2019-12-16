İranlı kadın kaya tırmanışçısı Asya'da altın madalya kazandı

İRNA'ya konuşan Zencan Dağcılık ve Spor Tırmanma Komitesi Başkanı Feriştah Vatandust, Darabiyan'ın boulder–hız kategorisinde altın madalya, lider kategorisinde ise gümüş madalya elde ettiğini açıkladı.

Darabyian'ın ulusal ve denizaşırı yarışmalarda iyi bir deneyime sahip olduğunu kaydeden Vatndust, Zencanlı kız sporcusunun şimdiye kadar iyi unvanlar kazandığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Spor Tırmanışı Federasyonu, asıl amacı dünyadaki tırmanma yarışmalarının yönlendirilmesi, düzenlenmesi, tanıtılması, geliştirilmesi ve kazanılması olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.