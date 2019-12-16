ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, bir tür uluslararası diktatörlüktür

2019 Doha Forumu'na katılmak için Katar'da bulunan Muhammed, el-Cezire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 'Malezya, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarından sonra büyük bir pazarı kaybetti. Biz ülkelerin özel ideolojileri kabullenmeye zorlanmalarına veya devletlerin değiştirilmesine inanmıyoruz' diye konuştu.

ABD'nin İran karşıtı ambargolarına ve uluslararası piyasaların ihtiyaçlarına değinen Malezya Başbakanı, 'Yaptırım uygulanmasıyla sadece bir ülke değil, o ülkenin ekonomik ortakları da ekonomik olarak acı çekecek' değerlendirmesinde bulundu.

Doha Forumu 14 Aralık'ta Katar Emiri'nin konuşması ile açıldı. İran Dışişleri Bakanı Zarif de bu forumda konuşmacılar arasında yer aldı.

3 binden fazla kişinin katıldığı bu forumda göç, aşırıcılık, radikalizm, hükümetlerin karşılaştığı sorunlar, vekalet savaşları, bölgesel iş birliği mekanizması ve dünya dengesi gibi konular hakkında konuşma ve çalıştaylar düzenlenmektedir.