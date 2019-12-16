Bölgesel anlaşmazlıkları barışçıl yollarla ve iletişimi geliştirerek çözebiliriz

Dojha Forumu'na katılömak üzete Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, forumda konuşma yaptı. Zarif'in konuşmasının tam metni şöyle:

Doha Forumuna katılmak büyük bir zevk. Katarlı arkadaşlarımızı bu olağanüstü toplantıyı organize ettikleri için tebrik ediyor ve gösterdikleri misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

Hiçbirimiz -genel olarak dünya toplumu- bu geçerli paradigmadan yararlanamadık. İran’da - Katar'daki arkadaşlarımız gibi - bölgemizde, BM çatısı altında bölgesel bir güvenlik ve işbirliği düzenlemesi zorunluluğunun bir bilişsel yeniden düzenlenmesi ve tanınmasına dayanarak, temel bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Bu yeni değil: gerçekten, bunu 1985'ten beri öneriyoruz.*

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Hürmü Barış Planı’nın (Ümit Koalisyonu) başlatılması konusundaki son teklifi, yapıcı angajman için kapsayıcı ve kapsamlı bir bölgesel çerçeveye olan bağlılığımızın bir devamıdır.

Biz Hürmüz Barış Planı'nı sunarak, bölge ülkeleri arasında dayanışma, karşılıklı anlayış ve barışçıl ve dostane ilişkiler ile iş birliğini teşvik etme konusunda uzun süredir devam eden bir hayali gerçekleştirme peşindeyiz. Tüm bölgesel ihtilaf ve çatışmaları barışçıl, gelişmiş iletişim ve Hürmüz Barış Projesi ile erken uyarı yoluyla çözebiliriz.

Hürmüz Barış Planı, bölgemizin bütün ülkeleri arasında dayanışma, karşılıklı anlayış ve barışçıl ve dostane ilişkiler ile iş birliğini teşvik etmektir;

Bölgesel bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve tüm bölgesel devletlerin uluslararası sınırlarını sağlamak, terörizm, aşırılıkçılık ve mezhepsel gerilimlerin yok edilmesinde işbirliği yapmak ve gelişmiş iletişim ve erken uyarı ile tüm bölgesel gerilimlerin ve çatışmaların barışçıl çözümünü teşvik etmek, Hürmüz Barışi Girişimi'nin elde etmek istediği hedefler arasında.

Bu hedeflere ulaşmak için, diyalog ve karşılıklı saygı gibi ortak ilkelere bağlı kalmayı öneriyoruz; Eşit taban, birbirlerinin egemenliğine saygı duymak, tehdidin veya güç kullanımınıb reddi ve birbirlerinin iç veya dış işlerine saldırmamak ve müdahale etmemek, yine ulaşmak istediğimiz hedeflerimizdendir.

Su yönetiminden nükleer güvenliğe ve hatta askeri temas ve ziyaretlere kadar güven arttırıcı önlemler önerebilir ve kabul edebiliriz. Hürmuz topluluğu arasında kapsayıcı bir saldırmazlık ve müdahale etmeme anlaşması yapılmasıyla sürece başlayabilir veya çabalarımızı sonuçlandırabiliriz.'

Doha Forumu'na katılmak üzere dün Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, forum sırasında Katar Başbakanı ve ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasir el-Sani, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Polonya Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih el Fayyad ile de görüştü.

Zarif Doha Forumu'nda bazı üst düzey yetkililerle ve yabancı meslektaşlarıyla görüştü ve onlarla önemli bölgesel ve uluslararası konuları hakkında fikir alişverişinde bulundu.