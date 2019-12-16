İran posta sistemi dünya sıralamasında 9 sıra yükseldi

İRNA’ya konuşan Kadıri, ’İran Ulusal Posta Şirketi, dünyanın en iyi ilk 40 posta firmasından biri olarak, teknoloji ve teknolojik gelişmeler konusunda listenin başında yer alıyor’ diye konuştu.

İran'ın dünya posta şirketleri sıralamasındaki ilerlemesine değinen Kadıri, İran’daki uçuş sayısının diğer ülkelere göre daha sınırlı ve zaman alıcı olması nedeniyle ürünlerin seyir gidişatının kalitesinin düştüğünü, ancak diğer açılardan daha gelişmiş posta iderelerden biri sayıldıklarını kaydetti.

Kadıri konuşmasını şöyle sonlandırdı:

‘Paketler üzerindeki adresleme paket üzerindeki tüm adresleri bilgisayar yazısı ile yazdırıp gönderiyoruz. Yabancı ürünler için kullandığımız ambalajın türü ve kalitesi, plastik cinsinden ve farklıdır. Ayrıca İran Ulusal Post Şirketi'nin yeni teknolojilerin kullanımı ve teknolojik hizmetleri dünyanın en iyileri arasındadır. Bu konular bizim bu yıl sıralamada 9 sıra ilerlememize sebep oldu’.