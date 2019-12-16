16 Ara 2019 10:27
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News Code: 83596004
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İran kansere karşı ilaç üreterek 6 milyon dolar tasarruf sağladı

İran kansere karşı ilaç üreterek 6 milyon dolar tasarruf sağladı

Tahran, İRNA- Son yıllarda İran'da ilaç üretim sektörü çok gelişmiş, öyle ki İranlı yetkililerin belirttiğine göre, halihazırda İran bu açıdan bölgede bir numara olarak göze çarpıyor.

Eksir Nano Sina Şirketi Genel Müdürü Mehnaz Kumi'nin açıklamasına göre, bu firmanın kansere karşı ürettiği üç ürünü, gerekli onay belgelerini aldıktan sonra seri üretim aşamasona geçmiştir.

Anılan ürünlerin Çin, Suriye ve Kazakistan'a ihracatının yapıldığına dikkati çeken Kumi, bu ihracattan bir milyon dolar değerinde döviz elde edildiğini söyledi.

Diğer iki ürün üzerinde çalıştıklarına da dikkati çeken Kumi, 'Sina Nomin isimli ilacın seri üretime geçmesiyle ülkeden yıllık 6 milyon dolar kadar döviz çıkışının önüne geçilecektir' diye ekledi.

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