İran kansere karşı ilaç üreterek 6 milyon dolar tasarruf sağladı

Eksir Nano Sina Şirketi Genel Müdürü Mehnaz Kumi'nin açıklamasına göre, bu firmanın kansere karşı ürettiği üç ürünü, gerekli onay belgelerini aldıktan sonra seri üretim aşamasona geçmiştir.

Anılan ürünlerin Çin, Suriye ve Kazakistan'a ihracatının yapıldığına dikkati çeken Kumi, bu ihracattan bir milyon dolar değerinde döviz elde edildiğini söyledi.

Diğer iki ürün üzerinde çalıştıklarına da dikkati çeken Kumi, 'Sina Nomin isimli ilacın seri üretime geçmesiyle ülkeden yıllık 6 milyon dolar kadar döviz çıkışının önüne geçilecektir' diye ekledi.