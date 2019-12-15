4 mesvim için turistik mekan: Kazvin

Sonbahar ve kışın görülmesi gereken yerler arasında kendine yer bulan Kazvin, aynı anda dört mevsimi hüküm sürmesi nedeniyle doğaseverleri kendine çekme gücünü elinde bulunduruyor.

En yüksek noktasının 4175 metre ile kuzeydeki Mazenderan'a komşu bir noktada olan Kazvin'de en düşük rakımlı nokta, 1130 metredir. Elburz sıradağları ilin kuzeybatısından güneybatısına doğru uzanıyor ve güney ve merkez bölgelerini de kapsıyor.

Başkent Tahran halkı için çekici ve ucuz bir nokta olması bakımından yılın her anında burada turist çeken Kazvin'in buna ilaveten Kazvin-Reşt ve Kazvin-Zencan otoyolları güzergahında yer alması, turist çekecek unsurlardan sadece birkaçıdır.

Safeviler döneminde kısa bir süre de olsa hanedanlığa başkentlik yapan Kazvin, tarihin çeşitli evrelerinde önemi nedeniyle yüzlerce tarihi eserin inşa mekanı haline gelmiştir.

Alamut ve Avec yılın soğuk mevsiminde güzel manzaraları ile yerli ve yabancı turistlere cazib gelen mekanlar arasında. Kazvin yükseklikleri sonbaharda bir başka güzelliğe bürünüyor ve kışın da karla kaplı huzur dolu bir manzara görmemizi sağlıyor.

Alamut Kalesi, Alamut Devleti'nin merkezi olarak sarp dağların tepesine yaptırılan bir kaledir.

Telesiyej, restoran, dinlenme tesisi ve kayak pisti gibi turistlerin ihtiyaçlarını karşılayan olanakları ile Kazvin, tarih, kültür, din, doğa ve sağlık turistlerinin doyasıya tat alacağı bir bölgedir diuyebiliriz. İran'ın bazı bölgeleri sadece yazın veya kışın turist çekebilmekteyken, Kazvin dört mevsimin aynı anda yaşadığı ve stratejik konumu açısından hr an turistleri konaklayabileceğini coğrafyalarıda başı çekiyor.

Başkent Tahran'a yakın olması nedeniyle bir günlük turlar vasıtasıyla başkentlileri buraya çekmek kolay olmuştur. Turistler kolayca kentin tarihi dokusunu gezerek, tarih yolculuğu yapmaktan zevk alabilir.

Turizmin geniş yelpazesinde kendindne söz ettirebilen Kazvin, tarih, kültür, doğa, din ve sağlık turizminde herkese sunabileceği unsurlar taşıyor. Terih hayranlarına özellikle bu kadim kenti gezmeyi tavsiy ediyoruz.

yabancı turistlerin daha çok Alamut Kalesi, Antik Cami, Saadülsaltana Kervansarayı, Safevi devlethanesi (Çehel Sütun Sarayı ve Müzesi, Ali Kapu Sarayı) ve Safevi Antropoloji Müzesi gibi mekanları ziyaret ettiği bilinmektedir.

Kazvin, İran'da Kazvin İli yönetim merkezi olan şehirdir. İran'ın en eski şehirlerinden birisi olan Kazvin, 1548 ile 1598 yılları arasında Safevî Devleti'ne başkentlik yapmıştır.

İran'ın başkenti Tahran'nın 165 km kuzeybatısında ve Hazar Denizi'nin güneyindeki şehir, soğuk ama kuru fırtınalı bir iklime sahip olup, Elburz sıradağlarına yakındır.

tarih ve doğaya ilgi duyanlar, Hasan Sabbah'ın Alamut'taki acayip kalelerini yakından inceleyerek, tarih merakını az da olsa giderebilirler.

Alamut'taki sarp dağların altında gürül gürül akan nehirler ve yemyeşil ormanlarla güzel manzaralı köyler, doğaseverlerin unutamayacağı türden güzellikleri aynı anda Kazvin'i gezenlere armağan ediyor.

Alamut, sonbaharda daha güzel oluyor. Burayı gezen turistlerin buraları unutmaması mümkün gibi gözükmüyor.

Kazvin'de ayrıca etnik çeşitliliği de dikkat çeken bir diğer husus. Türk, Fars, Lur, Kürt, Tat, Marağey vb. etniklerin tarihi mekanı olan Kazvin'e ziyaret gerçekleşirmeniz durumunda, İran ve özellikle Kazvin'deki etnik gruplar hakkında da bilgi elde etmek mümkün.

Kazvin'de birçok köyde yaşayan halk, hala gelenek göreneklerini koruyabilmiş ve turistler, bu gelenekleri de yakından görme şansına sahip olarak, yerel asil toplumlarla tanışma fırsatını yakalayabilir.