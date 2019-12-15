İranlı sporcu, Dünya Kazak Güreşi Şampiyonası'nda ülkemizin ilk madalyasını kazandı

Sporcumuz Yezdanpenah Estonya, Kazakistan ve Brezilya'dan rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazak rakibine yenilen Yezdanpenah, bronz madalya elde etti.

Dünya Kazak Güreşi Şampiyonası 49 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla 15 Aralık'ta Kazakistan’da başladı.

Kazak güreşi (Kazak küresi, ya da Kazakşa küres), Türk kökenli güreşin şimdiki Kazakistan topraklarında uygulanan geleneksel türünden biridir. Kazakistan Küresi, oyuncuların ayakta savaşmasını gerektiren, rakibin omuzlarını yerden geçirmek olan bir güreş türüdür. Eğiticilerin yerel yarışmalarda yer alacak genç erkeklere koçluk yaptıkları geleneksel bir uygulamadır. Kendine has kıyafeti ve kuralları olan Kazak güreşi kuşak tutma şekliyle diğer güreşlerden ayrılmaktadır. Kazak güreşi kurallarına göre diz üstünden hareket yapmak ve ayaktan tutmak yasaklanmıştır. Kazanmak için yıkılan güreşçinin iki omzunun yere değmesi gerekir. Veya güreşçilerin usul ve kaidelere göre sayı ile de yenmesi gerekir.

2016 UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne bulunduğumuz coğrafyadan Kazak güreşi, Özbek ve Tacik pilavı dahil edildi.