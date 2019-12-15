Zarif, İran'ın Hürmüz Barış Planı hedeflerini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doha Forum'a katılmak üzere Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, forum sırasında Birleşmiş Milletler eski genel sekreter ve üst düzey Birleşmiş yetkililerinden oluşan Elders Grubu ile bir araya gelerek, karşılıklı ilgi alanı olan konuların yanı sıra ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine de değindi.

Taraflar, bu görüşmede karşılıklı çıkarların önemi, ilgili uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BM eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un da grubun bir üyesi olarak katıldığı toplantıda Zarif, İran’ın Hürmüz Barış Planı ile bağlantılı olarak amaçlanan hedeflerini dile getirdi..

Doha forumuna katılmak üzere dün Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, şimdiye kadar Katar Başbakanı ve ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasir el-Sani, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Polonya Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih el Fayyad ile de görüştü.

** 'Hürmüz Barış Planı' ile bölgeye güvenlik geri gelebilir

ABD ve müttefiklerinin karar ve eylemleri sonucu Ortadoğu'da tansiyon ve gerilimlerin yükseldiği ve İran'a karşı yöneltilen suçlamaların arttığı bugünkü koşullarda Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Hürmüz Barış Planı'nı açıklaması dikakt çekti. Bu planın hedefi, Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda güvenlik, barış, istikrar ve kalkınmanın korunması ve tüm bölge ülkelerinin bundan yararlanmasıdır.

Halklara karşı savaş çığırtkanlığı yapan ve dünyanın çeşitli noktalarında savaş çıkaran ABD ve müttefiklerinin aksine, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi Barış Planı ile ilgili BM 74. Genel Kurulu'nda konuşma yapması, bir kez daha İran'ın bölge ve dünya için barış dışında başka bir şey istemediğini herkese kanıtladı.