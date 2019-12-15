İran takviminin ilk 4 ayında el dokuma halı ihracatından 30 milyon dolar gelir sağlandı

Abdullah Behrami Pazar günü petrol bağımlılığını azaltmak için el sanatları programlarını açıklayan bir toplantıda yaptığı açıklamada, İran halı ve el sanatları üretim tarihine değinerek, 'Bu sektör yüksek potansiyele sahiptir ve doğru planlama ile petrol ihracatının yerini alabilir’ dedi.

İran’da iki milyon kişinin halı dokumacısı olduğunu ve yıllık 6 milyon metrekarelik el dokuma halı üretim kapasitesi bulunduğuna dikkati çeken Behrami, 'İran el dokuma halı ihracatından 3 milyar dolara kadar gelir elde edilebilir. İran el dokuma halılarının ihraç edildiği en önemli destinasyon ülkeleri arasında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Japonya ve Çin yer alıyor’ diye belirtti.

İran'da günlük 180 bin el işi üretiliyor

Eski Sanat Kooperatifleri Genel Müdürü Murtaza Murtezevi de bu toplantıda yaptığı açıklamada, 'İran'da her birisinin 200-400 avroya kadar değeri olan yaklaşık 180 bin adet el sanatları ürünü üretiliyor. Bu rakamlar, petrol ihracatının 18 katına kadar döviz gelir elde edebileceğimizin göstergesidir’ dedi.

Murtezevi ayrıca ’Günümüzde İran el sanatları Avrupa ülkelerine ve Kanada'ya ihraç ediliyor ve yakında Afganistan'da el sanatlarının satışı için daimi bir sergi kurulacak. Ayrıca, Almanya ve Polonya pazarlarında daha etkin olma doğrultusunda geniş planlamalarımız bulunmaktadır’ diye ekledi.