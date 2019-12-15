F sınıfı 5 bin megavatlık kombine çevrim santralinin inşası başladı

Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, İran Kombine Çevrim Santralleri Projeleri Uygulayıcısı Alirıza Nasrullahi, 5 bin megavatlık F sınıfı enerji santrali inşaatı ve bu türbinlerin üretim teknolojisini ülkeye ithal etmek üzere İran MAPNA Grubu ile Almanya Siemens şirketi arasında sözleşme imzalandığını, bu türbinlerin faaliyete başlaması için sekiz atölye düşünüldüğünü ve şimdi 4 atölyenın uygulamasının Bender Abbas, Endimeşk, Sehend ve Veramin'de faaliyete başladığını açıkladı.

Nasrullahi, F sınıfı santrallerin işe başlatılması için dört diğer atölyenin ise Luristan, Tahran, İsfahan ve Buyin Zehra'da kurulacağını ifade ederek, bu santrallerin yapımının tamamlanmasından sonra bu alanın teknolojisinin İran’a iletileceğini kaydetti.

İran'ın dünyanın en gelişmiş türbinlerinden olan F sınıfı türbinlerin üretim teknolojisine sahip olacağının altını çizen İranlı yetkili, İran’da 5 bin megavatlık F sınıfı kombine çevrim santrali yapım projesinin toplam değerinin 202 milyar avro olduğunu ve bu tutarın yaklaşık 500 milyon avroluk kısmının İran'ın güneyinde Fars Körfezi içindeki Hengam adasındaki 906 megavatlık santralin faalieyete başlatılmasına ayrıldığını sözlerine ekledi.