‘Barış ve Dostluk Habercisi’ ağacı, İran'ın barışseverlik doktrinini dünyaya tanıtmaktadır

Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'e yaptığı ziyaret sırasında Dışişleri Bakanılığı'nın Tebriz’de ‘Barış ve Dostluk Habercisi’ ağacı olarak yapılan sanat eserinin küreselleşmesini desteklediğini belirterek, bu ağacın mesajının, adından da anlaşılacağı gibi, ülkeler ve milletler arasında barışı ve dostluğu teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Musevi konuşmasının sonunda, ’Bakanlığımız yapımı 8 sene sürmüş bu değerli sanat eserinin dünyaya tanıtılması ve İran’ın barış ve dostluk mesajının tüm dünyaya yayılması yolunda çaba göstermektedir’dedi.

Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bu eser, 8 yıllık bir süre içinde, Tabrizli ahşap oyma sanatçısı Ali Kamberi tarafından bir ağaç şeklinde tasarlanarak yapıldı.

Nikdel tarihi evde halka açık sergilenen bu sanat eseri, izleyiciye barış ve dostluk kavramının işaretlerini taşıyan çeşitli bölümlere sahiptir.

Bu sanat eserinin 40 dalı var ve bu sayı tünm dinlerde kutsal bir sayıdır. Hz. Muhammed de 40 yaşında peygamberliğe yükseldi ve bu dalların üstünde saflık semböllleri ve Allah'ın temsilcileri olan 4 melek, insanların yeryüzünde barışı ve dostluğu için dua etmekteler.

Meleklerin elleri, ağzıyla bir zeytin dalı tutan, sükutuyla barıştan söz eden beyaz bir güvercinde son bulur.

Bu ağacın har yanında, insanları barış ve arkadaşlığa davet eden kutsal kitaplar var ve bu kitaplar silahtan yapılmış ayaklar üstünde durmaktalar ve tabi ki bu silahların namlusu ateşlenemeyecek.