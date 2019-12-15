Zarif, Katar Başbakanı ile ikili iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doja Forum'a katılmak üzere Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, forum sırasında ev sahibi ülkenin başbakanı Abdullah Nasır Al Sani ile görüştü.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerine istişarede bulundu.

Zarif ayrıca Doha Forum sırasında Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhamme Abdurrahman Al Sani ile de görüştü..

İki dışişleri bakanı bu görüşmede ikili ve bölgesel konuları masaya yatırdı.

Öte yandan Zarif, Polonyalı mevkidaşı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.