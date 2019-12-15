İslam İnkılabı Rehberi, İslam Mezhepleri Takrib Kurulu Genel Sekreteri'ni atadı

İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sayın Hacı Şeyh Hamid Şehriyari;

İslam Mezhepleri Takrib Kurulu Yüksek Konseyi'nin önerisi ile, Allah'a hamdolsun gerekli bilgi v tecrübe sahip olmanız dolayısıyla sizi bu kurulun genel sekreterliği olarak atıyorum.

Günümüzde müslüman kardeşlerin arasında aytırştırıcı politikaların yenilgiye uğradıklarının belirtileri, her zamankinden daha çok göze çarpmaktadır. Oysa dünay emperyalizmi son yılarda her zamankinden daha fazla ayrıştırma yaratmak için çaba sarfetmiştir.

Şükürler olsun İslam dünyasının dört bir yanında Allah'ın hidayeti yoluda olan akılcılık, güzide ve hayır isteyen insanları mezhep kaynaklı fitne ve düşmanlıklara karşı daha çok direnmeye yöneltiyor ve bu da tam olarak dünya emperyalizm ve gavur politikalarının karşısındadır.'

Şehriyari'den önce Hüccetü'l-İslam Muhsin Eraki, İslam Mezhepleri Takrib Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yaptı.