İran ve Umman ilişkileri güçlü ve derindir

İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşen Umman Meclis Başkan Vekili Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Amri, İran'dan Umman'a deniz yoluyla gaz iletimi konusundaki projenin yapılması için yeterli iradenin bulunduğunu ve bazı teknik ve ekonomik problemlerin ilgili bakanların takibi ile çözülebileceğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu sırasında Umman Meclis Başkan Vekili Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Amri ile bir araya gelen İran İslami Şura Meclis Başkanı Laricani de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ile Umman arasındaki iyi ilişkilere değinerek, Umman ekonomi yetkililerinin İran'ı daha fazla ziyaret etmelerini umduklarını dile getirdi.

İran ve Umman ilişkilerinin iyi olduğunu belirten İranlı yetkili, 'İran-Umman ilişkileri uzun süreli ve derindir ve bölgedeki son olayların Umman-İran ilişkileri üzerinde bir etkisi olmadı’ ifadesini kullandı.

Denizden Umman'a yapılan önemli gaz taşıma projesine değinen Laricani, ’İki ülkenin ilgili bakanları, bu projenin teknik ve ekonomik sorunlarını çözme konusunda daha dikkatli olmalıdır, çünkü bu stratejik proje her iki ülkenin de çıkarınadır’ diye ekledi.