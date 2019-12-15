İran ve Katar parlemantosu başkanları ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu sırasında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile bir araya gelen Laricani, İran ve Katar arasındaki iyi ilişkilere değinerek, ‘Bölgedeki rolünüzü olumlu olarak görüyoruz. Ne yazık ki, Katar'a uygulanan yaptırımlar çok acımasızdır; Katar, iyi bir şekilde direnerek izole olmayı engelledi’ dedi.

'Her alandaki önemli konular hakkında her zaman sizinle iletişim kuracağız ve sizinle ekonomik ilişkileri geliştirmekle de ilgileniyoruz’ diye Laricani, 'Pek çok İranlı iş adamı sizinle çalışmak istiyor. Biz iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi memnuniyetle karşılıyor’ ifadesini kullandı.

Katar Şura Konseyi Başkanı Mahmud da bu grüşmede yaptığı açıklamada, İran’ın Katar’a uygulanan yaptırımlara karşı tutumuna övgüde bulunarak, 'İran Cumhurbaşkanı'nın krizin başında bu yaptırımları kabul etmeyeceğine dair güvence verdiğini hatırlıyorum' dedi.

Katar'ın yaptırım dönemini aştığını belirten Katarlı yetkili, Dünya Bankası raporu, Katar'daki gelişme endeksinin bölgedeki ülkelere kıyasla yasak ya yaptrım döneminde arttığını belirtti.

Katar Şura Konseyi Başkanı Mahmud ayrıca, Katar'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ülkesinin İran'la ilişkilerini ortadan kaldırılması şartına bağlandığını, ancak dayatılan 13 şarttan hiçbirini kabul etmediklerini ve gerçekte ön şartsız bir diyalog istediklerini vurguladı.

Katarlı yetkili konuşmasının sonunda, 'Filistin'in önemli çıkarlarından fedakarlık etmeyeceğiz. Filistin halkının kaderini belirlemeleri gerektiğini defalarca söyledik’ diye ekledi.