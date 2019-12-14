İran, Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerini kutladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesinin bu ülkede demokrasi ve kalkınma yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Musevi ayrıca İran ve Cezayir ilişkilerinin yeni dönemde gelişip derinleşmesi umudunu dile getirdi.

Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Tebbun'un oyların yüzde 58'ini aldığı kaydedildi.

Bin Tebbun'un Seçim Kampanyası İletişim Müdürü Muhammed Lakab, adayları Tebbun'un 48 vilayetten 35'inde tek başına oyların yarısını aldığını açıklamıştı.

Seçime katılma oranının yüzde 40 olduğu seçimde 24 milyon seçmenden 9 milyondan fazlası oy verdi.

"Buteflika müttefiki" şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere oy pusulasında 5 isim yer aldı.