İranlı ve Türk sanatçılar tarafından "Hiç" başlıklı sergi açıldı

AA'da yer alan habere göre, serginin küratörü Mağfirat Onat, Mevlana Haftası kapsamında Mevlana'nın felsefesini ifade eden, "hiçlik" kavramını merkeze koyan eserleri sergilediklerini söyledi.

Sanatın birleştirici gücünü göstermek için böyle bir sergi organize ettiklerini anlatan Onat, sanatseverlerin sergide karma resimden ebruya, hattan minyatüre kadar çeşitli sanat alanlarında eserleri görebileceğini dile getirdi.

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, hiçliğin önemini göstermek için yapılan bu sergiyi büyük takdirle karşıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanat bal gibidir. Bal suyun geçemediği delikten geçer. Çünkü sanatın içinde din, dil, ırk, mezhep, siyaset, görüş hiçbir şey yok. Sadece bir estetik var, güzellik var. Ayrıca bizim sanatlarımızın özünde de ilahi güzellik arayışı var. Bu güzellik arayışında da bir hiçlik var. Hep olmak içinde hiç olmak lazım."

Minyatür sanatçısı Fatma Şişman, sergiye "Keşkül" isimli eseriyle katıldığı bilgisini vererek, sergi sayesinde İran ve Türkiye'den sanatçıların kaynaştığını söyledi.

Resim alanında Cemal Toy, Hasan Balaban, Perviz Yahya, Rahim Vahapzade, Said Ağanejad, hat alanında Abdurrahman Şişman, Ahmet Zeki Yavaş, Gülnihal Gül, Gürkan Pehlivan, Levent Karaduman, Syahriansyah Siracuddin, minyatür alanında Ali Rıza Ağamiri, Cihan Aşurov, Fatma Şişman, Göksel Satır, Gülçin Anmaç, Nergis Aras, Nurdan Yiğit, Rıza Himmetirad, Ruhi Konak, Ü. Gülsüm Terzi, Zeynep Tuğ, ebru alanında Hikmet Barutçugil ve Eda Özbakkangay'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.