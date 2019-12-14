İran, Asya Parlamenter Asamblesi'nde çok taraflı iş birliğin güçlenmesini destekliyor

Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu'nda konuşan Laricani, 'İran İslami Şura Meclisi, APA düzeyinde çok taraflı iş birliğin geliştirilmesi yöünde adımlar atmıştır. Bunlardan biri de İsfahan'da düzenlenen APA Siyasi Komitesi'nde dile getirilen 'Çok Taraflılığın Korunması ve Yükselmesi için Asya Parlamenter Asamblesi Üyesi Ülkeler Arasında İş Birliğini Geliştirme' önerisidir' dedi.

APA üyesi ülke parlamentoların İran'ın bu teklifini onaylamalarını umduğunu aktaran Laricani, bunun sonucu bölgesel ve hatta küresel çapta ülkelerin ortak çıkar ve iş birliği temelinde söylemlerin mümkün olduğunu gözler önüne serebileceklerini kaydetti.

Bu kurula katılmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu açıklayan İranlı yetkili, Türkiye'ye ve özellikle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a böyle bir kurulu düzenledikleri için teşekkürlerini sundu.

Asya'nın dünyanın en büyük, en geniş kıtası olduğunu belirten Laricani, dünyada kültür ve medeniyetlerin Asya'da doğduğunu aktardı.

Asya'nın dünya nüfusunun yarıdan fazlasına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Laricani, "İlk başta birçok Asya ülkesi bilim ve teknoloji alanında atılımlar gerçekleştirdi. Asya'nın tamamı katlanarak büyüdü ve dünyada birçok açıdan hayret verici gelişmeler başardı. Kalkınma, teknolojiyi yeni baştan yazdı ve ezberleri bozdu. Demokratik olgunlaşma sürecinden geçmiştir. Asya'da siyasi bazı değişiklikler bu sürece zarar vermiş olsa da bir dizi batı ülkesinin acımasız girişimlerine rağmen Asya'nın diplomatik kapasitesi artmaya devam etti." diye konuştu.

Asya'nın uluslararası arenada büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Laricani, "Özelikle İran'ın, Rusya'nın ve Türkiye'nin Suriye meselesinin çözümünde oynadığı rol çok önemli." dedi.

Laricani, "Bütün organize çabalara rağmen, tüm karşı çıkmalara rağmen Asya, modern dünyada gücünü güçlendirerek devam ettirmiştir. Terör örgütleriyle de mücadele etmiştir." ifadesini kullandı.