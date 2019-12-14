Laricani, İran ve Türkiye'nin kalıcı güvenliğin sağlanmasındaki aktif rolüne vurgu yaptı

Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelen Laricani, Şentop'a bu toplantının düzenlenmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ederek, 'Türkiye ve İran, bölgenin iki önemli ülkesidir ve biz dostane ve samimi ilişkilere sahibiz. Bu ilişkiker iki hükümet, iki parlamento ve iki halk arasında dostane ve samimidir' dedi.

İkili ilişkilerin gelişmesi ve ekonomik ilişkilerin artmasını etraflıca Şentop'la görüştüğünü ifade eden Laricani, 'Sayın TBMM Başkanı ile önemli bölgesel konuları masaya yatırdık. Ayrıca bölgede kalıcı güvenliğin sağlanmasındaki iki ülkenin aktif rolüne dikkat çektik. Umarım iki ülke parlamento arasındaki yakın iş birliği, bölgenin iki önemli ülkesi olan İran ve Türkiye'nin yararına olur' ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Bugün Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu düzenlenmektedi.r Bu çerçevede İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani de görüşerek önemli bölgesel meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Görüşme gayet olumlu geçti' dedi.

Şentop ayrıca Laricani'ye Türkiye ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti.