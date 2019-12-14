Sorena-4 isimli insansı robotun tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri'nin desteğiyle bir ulusal proje teknolojik proje olarak tasarlanıp uygulanan Sorena-4 insansı robot, saatte 0.7 kilometre yürüyüş yapabilme ve metni konuşmaya çevirebilme gücün sahip.

Tamamen İran ürünü olan bu robot, Tahran Üniversitesi'nde İranlı uzmanlar tarafından tasarlanmış ve şimdiye kadar dört versiyonun tanıtımı gerçeklemiştir.

170 santimetre boyunda 70 kilogram ağırlığındaki Sorena-4, derhal U dönüşü yapabilir. Ayrıca farklı yönlere online olarak ve geri vites hareket etmek kabiliyetini elinde bulunduruyor.

Düz olmayan bir yüzey üzerinde hareket edebilen ve sorun çıktığında dengesini sağlayabilen Sorena-4, şutlamak, el sıkışmak, saygı duruşunda bulunmak ve eşyaları kaldırma gibi özelliklere de sahip.