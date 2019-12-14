14 Ara 2019 15:59
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News Code: 83593897
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İranlı görme engelli kadın satranççı, ikinci oldu

İranlı görme engelli kadın satranççı, ikinci oldu

Tahran, İRNA- Asya Görme Engelli Satranççılar Takımı'nda yer alan İranlı kadın satranççı Melihe Sefayi, Kıtalararası Görme Engelliler Satranç Turnuvası'nda ikinciliği elde etti.

Dünya Satranç Federasyonu'nun katkısı ile Ankara'da düzenlenen 1. Kıtalararası Görme Engelliler Satranç Turnuvası'nda İranlı kadın satranççı Melihe Sefayi, ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Endonezya'da düzenlenen 2018 Asya Oyunları gümüş madalyasını elinde bulunduran Sefayi, Ankara'dakş turnuvada Asya kıtası grubunda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Avrupa kıtasının şampiyon olduğu turnuvada Asya kıtasından sonra Amerika Satranç Grubu üçüncü oldu.

Sefayi 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi ile 2.5 puan kazanarak Asya grubunun ikinci olmasında büyük rol oynadı.

Ankara'da düzenlenen 1. Kıtalararası Görme Engelliler Satranç Turnuvası'na Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve bir spornsor takım katıldı.

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