İranlı görme engelli kadın satranççı, ikinci oldu

Dünya Satranç Federasyonu'nun katkısı ile Ankara'da düzenlenen 1. Kıtalararası Görme Engelliler Satranç Turnuvası'nda İranlı kadın satranççı Melihe Sefayi, ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Endonezya'da düzenlenen 2018 Asya Oyunları gümüş madalyasını elinde bulunduran Sefayi, Ankara'dakş turnuvada Asya kıtası grubunda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Avrupa kıtasının şampiyon olduğu turnuvada Asya kıtasından sonra Amerika Satranç Grubu üçüncü oldu.

Sefayi 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi ile 2.5 puan kazanarak Asya grubunun ikinci olmasında büyük rol oynadı.

Ankara'da düzenlenen 1. Kıtalararası Görme Engelliler Satranç Turnuvası'na Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve bir spornsor takım katıldı.