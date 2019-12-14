Yılın ilk 8 ayında İran ticaret hacmi 55 milyar dolar oldu

Çahar Mahal ve Bahtiyari ilçeisnde düzenlenen üstün ihracatçıları ödüllendirme töreninde konuşan İran Ticareti Geliştirme Kurumu Dış Piyasalar İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mesud Kemali, 'Toplam ticaretten ihracatın payı 27 milyar doalrdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihractta ağırlık oalral yüzde 16 büyüme yaşandı' diye konuştu.

İran'ın ihracat ürünlerinin dünya çapında başlıca 7 hedef piyasaya ihraç edildiğine dikkati çeken Kemali, '2021 yılına kadar ülkemizin komşu 15 ülkeye ihracattaki payı, yüzde 2-4 arası olacak' ifadesini kullandı.

İran'a bu dönemde 24 milyar dolar ithalat ürününün girdiğini ifade eden Kemali, 'Halihazırda ihracat rakamının 100 milyar dolara ulaşabilme potansiyeli mevcut' değerlendirmesinde bulundu.

Avrasya Birliği pazarının 300 milyar dolarlık yıllık ihracatı olduklarının altını çizen Kemali, 'İran'ın bu hedef piyasadan payı sadece bir milayr dolardır' dedi.

İranlı yetkili konuşmasının sonunda İran hükümetinin ihracatı artırma politikasını öncelikleri arasında en önde tuttuğunu açıkladı.