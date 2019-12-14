14 Ara 2019 15:13
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News Code: 83593737
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Faslı düşünür Ureyd:

İran ve Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtıdır

İran ve Türkiye, İslam'ın ilerlemeye engel olmadığının kanıtıdır

Tahran, İRNA- Faslı düşünür Hasan Ureyd, İran ve Türkiye'nin ortaya koyduğu gelişmeyle, Arap dünyasına sömürge döneminde dayatılan "İslam gelişmeye engeldir" iddiasını çürüttüğünü söyledi.

Ureyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arap dünyası olarak kendimizi Batı yerine, tarihsel ve kültürel olarak kaynaşmış olduğumuz Türk ve Fars toplumlarıyla kıyaslayabiliriz. Bazı İslam ülkeleri gelişmişlik düzeyini yakalarken, diğerlerinin neden geri kaldığını soramaz mıyız?" dedi.

"Bazı İslam ülkeleri gelişmişlik düzeyini yakalarken, bazıları neden geri kalıyor?"

Ureyd, "Türkiye ve İran gibi birçok gelişmiş ve ilerlemiş Müslüman toplumlar, özellikle sömürge dönemlerinde Arap dünyasına dayatılan 'İslam, medeniyetin ve gelişmenin önünde engeldir' iddiasını çürüttü." diye konuştu.

Arap ülkelerindeki protestoların nedeninin "Bazı İslam ülkeleri gelişmişlik düzeyini yakalarken, bazıları neden geri kalıyor?" sorusuna verilecek cevapla ilintili olduğunu dile getiren Ureyd, hiçbir medeni yönetimde iktidarın tek kişi ya da bir grubun elinde olmaması gerektiğini kaydetti.

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