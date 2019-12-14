Karabağ sorunun çözümü için iş birliğine hazırız

Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'de konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan'ın bölgede önemli bir ülke ve İran'ın dostlarından biri olduğunu belirterek, 'Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile vizelerin kaldırımasından sonra, diğer komşu ülkelerle de böyle bir anlaşmaya imza atmak istiyoruz' dedi.

Uluslararası yasalar ve BM kararları doğrultusunda İran'ın defalarca duruşunu açıkladığını kaydeden Sözcü, tansiyonun düşürülmesine yönelik hazırlıklarının Azerbaycan ve Ermenistan'a ilettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya'ya yapacağı ziyaretin bu ülke ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapıldığına dikkati çeken Musevi, 'Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya ziyareti bu çerçevede gerçekleşecek. Japonya, Doğu Asya'da önemli bir ülkedir ve biz bu ülke yakın iş birliği içerisindeyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'nın iyi niyetle bölgede herkesin menfaatlerinin korunmasını istediği dost bir ülke olduğun altını çizen Musevi, 'Japonya, bölgede tansiyonun düşmesi yönünde tekliflerde bulunmuş ve umarız Cumhurbaşknaı Ruhani'nin bu ziyareti ile gereken sonuçları elde ederiz' ifadesini kullandı.

Tebriz'in stratejik bir konumda olduğunu ve komşu ülkelerle iletişim ve iş birliğinde bir merkeze dönüşebileceğine değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcü, 'Başta Doğu ve Batı Azerbaycan illeri olmak üzere sınır illerimiz vasıtasıyla komşu ülkelerle ihracat ve ithalatı artırmak istiyoruz. Bu bağlamda da bölge ülkeleri ile ikili stratejiler belirl,eyerek, hayata geçirmkekteyiz' diye vurguladı

İran ve ABD arasında tutuklu değişimine de işaret eden Musevi, 'ABD'de bir İranlı tutuklunun serbest bırakılmasından sonra Dışişleri Bakanı Zarif, tutuklu değişimi önerisinde bulundu ve şimdi de ABD'de bulunan tüm tutuklularımızın ülkeye dönmeleri için elimizden geleni yapmaktayız. Şimdi ise top ABD'nin sahasında ve bu ülkenin bu konuda karar vermesi gerekmektedir' diye ekledi.