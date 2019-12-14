Asya Parlamenter Asamblesi toplantısı, Asya'nın konumunun yükselmesine yararlı ve önemlidir

Antalya'da düzenlenecek Asya Parlamneter Asamblesi 12. Genel Kurulu'na katılmak üzere burada bulunan Laricani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Türkiye dost ve komşu ülkemizdir. Ayrıca Türkiye ile bölgesel konularda yakın istişare içindeyiz. Parlamento bazında da dost ülke Türkiye ile iyi ilişkilere sahibiz' dedi.

Asya Parlamenter Asamnlesi 12. Genel Kurulu'nu bölge durumu dikkate alındığında Türkiye ile görüşmek için iyi bir fırsat olarak nitelendiren Laricani, 'Bu toplantı, Asya ülkeleri parlamentolarından gelen temsilcilerle yapılacak. Asya ülkeleri bulunduğumuz yüzyılda ekonomi, teknoloji ve bilim açısından güzel ilerlemelere imza atmışlar' ifadesini kullandı.

Bu toplantıda Asyalı ülkelerin potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini altını çizen İranlı yetkili, 'Bu tür toplantılar çok taraflılık yaklaşımı ile yapılıyor. Bu yaklaşım güçlendirilmeli ve diğer ülke parlamento heyetleri ike de görüşmeler yapmak istiyoruz' diye ekledi.

Bir parlamento heyeti başkanlığında Antalya'da giden İslami Şura Meclis Başkanı Laricani'nin heyetinde Nişabur, Lencan, Türbet-i Cam ve Erdel milletvekillerinin yanı sıra İran Dışişleri Bakanlığı Palrmaneto İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Cabiri Ensari de yer alıyor.

Ayrıca meclis başkan yardımcıları, komisyon başkanları, Cumhurbaşkanlığı Parlamento İşleri Yardımcısı ve diğer bazı milletvekilleri, Laricani'yi Tahran Havalimanı'nda uğurladı.

Türkiye'nin başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi'nın bu yılsonunda başkanlığı Pakistan'a devretmesi bekleniyor.

BM'den sonra dünyanın en önemli platformlarından biri olan APA'nın 2017-2019 dönem başkanlığı Türkiye'ye geçti.

Türkiye'nin 20 yıldır üyesi olduğu APA'nın 42'si asil olmak üzere, 64 üyesi bulunuyor, 5 ülke ve teşkilat da gözlemci üye olarak toplantılara katılıyor. Gözlemci teşkilatlar Asya Kalkınma Bankası, İslam Örgütü Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası'ndan oluşuyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu açılış töreninde konuşma yapacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.